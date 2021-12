Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat marti ca a avut discutii cu ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, la finalul saptamanii trecute, si despre certificatul verde si a convenit cu acesta niste solutii prin care certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbatere

- ​​​Legea certificatului verde la locul de munca ramâne deocamdata blocata în comisiile parlamentare. Premierul Nicolae Ciuca spune ca a discutat cu ministrul Sanatați, Alexandru Rafila, ca proiectul sa fie repus în discuție, dar nu avanseaza un termen pentru aprobare. "Este…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 30 noiembrie, ca a avut discutii cu ministrul Sanatatii Alexandru Rafila la finalul saptamanii trecute si impreuna au agreat variante prin care certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbatere parlamentara, apoi aprobat de Camera Deputatilor,…

- Nelu Tataru: Introducerea certificatului verde la locul de munca nu va intra la vot in Camera Deputatilor in aceasta saptmana Proiectul privind introducerea obligativitații certificatului verde la locul de munca nu va intra in aceasta saptamana la votul final din Camera Deputaților. Nelu Tataru, președintele…

- USR considera, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca adoptarea Legii certificatului verde reprezinta o „urgenta nationala" și in acest sens va depune amendamente la Camera Deputatilor, informeaza Agerpres.USR va solicita in Legislativ aplicarea certificatului verde pentru toti angajatii,…

- Medicul și deputatul PSD, Adrian Streinu-Cercel, a vorbit ieri, in plenul Senatului, despre neregulile privind proiectul de lege prin care angajații din domeniul public sau provat ar fi obligați sa prezinte certificatul verde de vaccinare la locul de munca. Potrivit acestuia, acest proiect este greșit…

- El vrea ca vaccinul sa devina obligatoriu la locul de munca. Stoica cere și restricții mai dure in județul Ilfov, unde rata de infectare depașește 20 la mie. "Avand in vedere gradul foarte mare de infectare de astazi si de ceva vreme, iar perspectivele nu sunt incurajatoare, e nevoie de masuri ferme,…

- Curtea de Apel Cluj a dat caștig de cauza marți unor persoane care au chemat in instanța Guvernul și Ministerul de Interne și a decis sa anuleze hotararile de guvern care introduceau folosirea certificatului verde Covid pentru accesul in restaurante, nunți și alte evenimente, cat și cea care prelungește…