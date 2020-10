Stiri pe aceeasi tema

- Copii și tineri cu varste intre 14-23 de ani, privați de libertate, in Centrul Educativ din Targu Ocna, sunt instruiți pentru a crea maști de protecție pentru ei și comunitatea locala. Activitatea este organizata la inițiativa Fundației „Terre des hommes” care a deschis la Targu Ocna un FabLab, denumit…

- Europarlamentarul Dragoș Benea spune ca, in martie, cand am avut 200/300 infectari pe zi, Guvernul PNL a inchis țara, bagand in faliment turismul, HORECA, IMM-urile, inchizandu-ne pe toți in casa, fixand program de ieșit la “aer” pentru varstnici etc. “Acum, cand contabilizam zilnic cate 2000/3000 de…

- Astazi, municipalitatea bacauana a livrat inca 30.000 de maști catre toate școlile din oraș. Acestea vin sa suplimenteze stocurile deja achiziționate de școli din fondurile care au fost alocat inainte de inceperea anului școlar. Sumele alocate fiecarei școli pentru dotarea cu maști și substanțe dezinfectante:…

- O noua donație a Crucii Roșii, constand in echipamente de protecție – manuși, maști 3 pliuri, maști FFP2, maști FFP3, viziere, precum și produse de curațenie Domestos și Henkel, dezinfectant L’Oreal și K-SEPT, crema Nivea, pahare și caserole de unica folosința, s-a indreptat in aceasta saptamana catre…

- Copiii nascuți in perioada 01.01.2005-31.12.2014, care se vor legitima pentru prima data la un club sportiv deținator al certificatului de identitate sportiva emis de Ministerul Tineretului și Sportului, vor primi un ajutor financiar sub forma de vouchere, in cuantum de 300 de lei pentru achiziționarea…

- Așa cum a anunțat prefectul Bacaului, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a stabilit scenariile dupa care va funcționa fiecare unitate de invațamant, in funcție de situația epidemiologica inregistrata in localitațile din județul Bacau. Lista tuturor scenariilor de funcționare aprobata este…

- Astazi, 08 august a.c., polițiștii bacauani au fost in mijlocul comunitaților pe raza intregului județ, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Cu ocazia activitatilor desfasurate, polițiștii au venit in sprijinul cetațenilor informandu-i cu privire la respectarea masurilor de…

- Consilierii locali bacauani au aprobat, in ședința de marți, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, astfel incat Clubul Sportiv Municipal a primit 800.000 de lei, bani de care are nevoie pentru reinscrierea in campionat. Nu au lipsit discuțiile pentru ca situația municipiului nu este foarte…