Guvern: Taxele pentru eliberarea şi schimbarea paşapoartelor sau a permiselor auto - online Guvernul a adoptat, vineri, un proiect de hotarare conform caruia cetatenii romani pot plati online taxele pentru serviciile privind eliberarea si schimbarea pasapoartelor sau a permiselor auto.



"Plata unor servicii de utilitate publica va putea fi facuta prin sistemul national electronic de plata online, practic vorbim de informatizarea unor plati datorate pentru anumite servicii de utilitate publica in sistem online, respectiv pentru plata taxelor pentru pasapoarte si permise auto. Astfel, dupa adoptarea acestui proiect de hotarare de Guvern initiat de Autoritatea pentru Digitalizarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

