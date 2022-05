Guvern: Metodologie unitară de calcul pentru proiectele din fonduri nerambursabile Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, printr-un memorandum, o metodologie unitara de aplicare a formulelor de ajustare si revizuire a devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, prevazute in OUG 64/2022. Intr-un comunicat al Guvernului se aminteste faptul ca prin OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor din fonduri externe nerambursabile, aprobata recent de Guvern, se pune la dispozitia partilor contractante o metoda de reechilibrare a contractelor de lucrari si/sau a celor de produse si servicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost sedinta la Guvernul Romaniei, azi, 23 mai 2022. Actele normative aprobate in sedinta Guvernului Romaniei din 23 mai 2022 sunt urmatoarele: PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului intre Romania si Guvernul Malaysiei privind extradarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie…

- ARAD. Deputatul PNL Glad Varga, cel care ocupa si functia de vicepreședinte al Comisiei pentru antreprenoriat și turism, susține ca vor fi acordate 3,5 miliarde lei din fonduri externe nerambursabile pentru compensarea cresterii preturilor la materialele de constructii, in urma aprobarii in sedinta…

- „In ceea ce priveste a doua masura de ajustare a pretului la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile, precizez ca in categoria acestor contracte se incadreaza proiectele de infrastructura de transport, proiectele de retele de apa si canalizare, proiectele de deseuri si proiectele…

- Camera de Comerț și Industrie Brașov anunta noua ORDONANȚA DE URGENȚA publicata de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene si aflata in consultare publica, privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru din domeniul agroalimentar cu finanțare din…

- Douasprezece ambulanțe pentru nou nascuți, destinate transportului in condiții de terapie intensiva, au intrat marți in dotarea IGSU. Ministrul de Interne, Lucian Bode, spune ca noile dotari reprezinta ”o șansa in plus la viața pe care de astazi o oferim celor mai vulnerabili dintre pacienți”. Cele…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) va finanta, prin Programul Operational Competitivitate, microgranturi si granturi pentru capital de lucru in valoare de 300 milioane euro, destinate IMM-urilor din domeniul agriculturii, a anuntat vineri institutia. Fii la curent cu cele…

- Ucraina a trimis pana acum in portul romanesc Constanta aproximativ 80.000 de tone de cereale, o parte dintre ele aflandu-se deja in silozuri, iar o cantitate similara se afla deja pe drum, a afirmat, marti, directorul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta, Florin Goidea,…

- Intr-un comunicat, ministerul italian de Externe afirma ca participarea cetațenilor italieni in conflict in Ucraina este o conduita „penalmente relevanta”, potrivit Gazeta Romaneasca de la Roma . Articolul 244 din Codul penal prevede ca „oricine, fara aprobarea Guvernului, recruteaza sau comite alte…