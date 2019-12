Guvernul va discuta, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta care prevede ca elevii care se afla acum in clasa a VII-a sa sustina Evaluarea nationala dupa modelul actual. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a solicitat introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei a doua ordonante de urgenta. "Va rog sa acceptati sa fie introdus pe ordinea de zi suplimentara proiectul de ordonanta de urgenta privind unele masuri in domeniul Educatiei si pentru prorogarea unor termene. Este vorba despre prorogarea termenelor referitoare la Evaluarea nationala, la Bacalaureat si la admiterea elevilor…