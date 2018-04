Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 24 aprilie 2018: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul si dezvoltarea intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte,…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate, luni, pe mai multe drumuri nationale si autostrazi din tara, la finalul vacantei de Pasti, politistii recomandand prudenta in trafic. Este aglomerat pe DN 1, DN 6, DN 65, dar si pe A1 Bucuresti - Pitesti, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul IGPR.…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri Hotararea privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din…

- La propunerea Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de miercuri, 4 aprilie 2018, Hotararea privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, pentru protectia…

- Inundatii pe Soseaua de Centura a Capitalei. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia pe sensul Chitila - Chiajna al soselei de centura a Capitalei este momentan intrerupta la km 58+100 de metri. Situatia a aparut ca urmare a acumularii de apa pe carosabil,…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in ultimele 24 de ore, in 26 de judete si in municipiul Bucuresti au ramas activate grupele operative si centrele judetene de coordonare si conducere a interventiei, iar in judetele Braila, Calarasi si Ialomita a fost ridicat nivelul capacitatii operative.…

- Ninsoare și viscolul dau peste cap transportul feroviar in Gara de Nord. Trenurile care trebuie sa soseasca la București au intarzieri și de cateva zeci de minute. Codul portocaliu de ninsoare și viscol testeaza nervii bucureștenilor care vor sa plece marți cu trenul din București sau iși așteapta…