„Guru” Gregorian Bivolaru a fost arestat în Franța. Racola tinere pentru prostituție Gregorian Bivolaru a fost arestat in Franța, fiind acuzat de trafic de persoane și agresiuni sexuale prin asociația sa de yoga tantrica. Conform France 3 , 175 de polițiști au fost mobilizați marți in toata Franța, pentru o operațiune coordonata de Oficiul Central pentru Reprimarea Violenței impotriva Persoanelor. In urma operațiunii, au fost arestate 41 de persoane suspectate ca ar avea legaturi cu o secta internaționala acuzata de numeroase abuzuri, sub pretextul practicarii de yoga. Potrivit sursei citate, printre cei arestați se afla și Gregorian Bivolaru, prezentat drept un „guru roman… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

