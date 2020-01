Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Cluj a pronunțat astazi sentința in dosarul MISA aflat pe rol din 2007. Conform CluJust, Guru Bivolaru și ceilalți inculpați in dosar au fost achitați sau a incetat procesul impotriva lor, pentru ca faptele s-au prescris.Mai mult, s-a dispus ridicarea sechestrului de pe bunurile…

- Curtea Suprema spaniola a refuzat joi sa-i permita separatistului catalan Oriol Junqueras sa-si preia postul de eurodeputat, in pofida unei decizii a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care a apreciat ca el beneficiaza de imunitate la fel ca toti deputatii europeni, informeaza Reuters si AFP.…

- Astazi, 23.12.2019, a fost convocata Adunarea generala extraordinara a judecatorilor Curtii de Apel Cluj, in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. p si art. 16 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, in scopul analizarii efectelor preconizatelor modificari…

- In dosarul blocului din Ștefan cel Mare, ajuns pe rolul Curții de Apel Cluj, Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud, dar și Inspectoratul de Stat in Construcții au depus intampinari la recursul depus de municipalitate. Ambele instituții vin și arata ca sentința pronunțata pe fond este corecta, in condițiile…

- ”Respinge ca nefondata cererea de stramutare formulata de petent Onuc Traian, inculpat în cauza penala nr. 3263/211/2017 a Tribunalului Cluj. Obliga petentul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. Definitiva”, arata soluția pe scurt…

- Curtea de Apel Constata a decis azi ca medicul ginecolog Deniz Taniure Dumitrache, director medical al Spitalului Judetean de Urgenta SJU din Tulcea, sa ramana in arest. Decizia este definitiva. Deniz Taniure Dumitrache este acuzata de luare de mita. Iata decizia de azi a Curtii de Apel Constanta "Incheiere:…