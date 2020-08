Stiri pe aceeasi tema

- Fostul acționar al lui Dinamo, Cristi Borcea, 50 de ani, a vorbit despre situația financiara a lui Gigi Becali, 62 de ani, patronul FCSB și nașul sau la a doua casatorie. „Nasul (n.r. Gigi Becali) nu se sfatuieste cu nimeni. Trebuie sa intelegeti treaba asta. Nasul vorbeste de fotbal, dar nu se sfatuieste,…

- Un amplu proiect de cladiri de birouri a fost lansat astazi la Iași. Valoarea investiției se ridica la 120 de milioane de euro. Șantierul cuprinde zona strazii Sfantul Andrei și va fi realizat in urmatorii 2 ani. Inițiatorul proiectului, Iulian Dascalu, a precizat ca la final vor fi create 5.000 de…

- IATA CINE VREA DIN NOU LA CIOLAN! GAUNOS… Fostul senator defileaza pe un cal alb, la ALDE, in timp ce instantele arata dimensiunea tepelor pe care le-a tras in timpul cat a fost senator: 8 milioane de lei. REVENIRE… Dupa ce patru ani a stat ascuns in Iasi, de cateva luni, Dan Marian a aparut [...]

- Achizitia poarta numele - „Servicii de acces electronic la baze de date si publicatii stiintifice si furnizare de arhive de curente pentru sustinerea si promovarea sistemului de cercetare si educatie din Romania", iar beneficiarul este o asociatie cu sediul la Iasi - ANELIS PLUS - Acces National Electronic…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi a obtinut o finantare de 11 milioane de euro. Este singura universitate de medicina din tara care a obtinut finantare in cadrul apelurilor de tip programe de preventie, depistare precoce si diagnostic.

- Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain este dispus sa renunte la atacantul brazilian Neymar in schimbul sumei de 175 milioane euro cash, anunta cotidianul sportiv spaniol Sport, citat de agerpres.ro.

- Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a sedintei de astazi a Consiliului Local Iasi este propunerea de alocare a 2 250 000 lei catre Academia de Fotbal a clubului Politehnica Iasi. Suma reprezinta 75- din fondurile de 3 milioane lei prevazute in acest an in bugetul local pentru finantarea proiectelor…

- In momentul caderii, acesta se afla pe marginea betonata a unei parcari supraetajate a unui bloc nou construit in zona. Tanarul a cazut in cap direct pe platforma de beton. "S-au efectuat examene clinice si paraclinice si un CT la UPU. A suferit traumatism cranio cerebral si facial sever, otoragie si…