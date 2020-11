Stiri pe aceeasi tema

- Guatemala a lansat miercuri un apel la ajutor international dupa dezastrul provocat de uraganul Eta, care a lasat in urma sa 46 de morti, 96 disparuti si a afectat aproape 700.000 de persoane saptamana trecuta, informeaza AFP, potrivit AGERPRES."Capacitatea de raspuns national a fost depasita",…

- Direcția de Asistența Sociala prin Centrul Social de Urgenta pentru Adulti (Adapostul de Noapte) continua sa vina in sprijinul persoanelor fara adapost! Aveți posibilitatea de a anunța centrul daca observați persoane care stau pe strazi, prin apelarea numarului de telefon: 0361-919. Capacitatea centrului…

- Cel puțin 57 de persoane au murit și alte 8 sunt date disparute, dupa trecerea uraganului Eta prin Honduras, anunța agenția ansa . Autoritațile raporteaza ca de duminica pana astazi numarul victimelor s-a dublat. Furtuna tropicala Eta, clasificata la categoria 4, a lovit țarile din America Centrala…

- Uraganul Eta a lasat in urma sa cel putin 150 de morti si disparuti in Guatemala, cel mai grav bilant din America Centrala, inainte de a se intoarce in Marea Caraibilor unde, dupa ce a scazut in intensitate pana la nivel de depresiune tropicala, se va intensifica,

- Uraganul Eta a lasat in urma sa cel putin 150 de morti si disparuti in Guatemala, cel mai grav bilant din America Centrala, inainte de a se intoarce in Marea Caraibilor unde, dupa ce a scazut in intensitate pana la nivel de depresiune tropicala, se va intensifica, amenintand Cuba, Jamaica si Florida,…

- Atentionare de calatorie Republica Bulgaria ndash; timpi de asteptare mariti la trecerea frontierei dinspre Turcia prin punctul de frontiera Lesovo.Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa intre in Republica Bulgaria, dinspre Republica Turcia, prin punctul de trecere…

- "Pentru ca tot avem in adoptare Ordonantele de Urgenta cu schemele de ajutor pentru crescatorii de pasari, pentru crescatorii de suine, Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat la solicitarea Guvernului Romaniei in valoare de 47 de milioane de euro. Iata ca eforturile noastre dau roade…

- Cele patru tari din nordul Americii Centrale - Belize, Honduras, El Salvador si Guatemala - se pregatesc pentru sosirea furtunii tropicale Nana, transformata in uragan, asteptata sa loveasca coasta Belize joi dimineata, relateaza AFP. Serviciile de protectie civila din cele patru tari sunt ingrijorate…