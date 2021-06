Megascandalul invitațiilor VIP de la meciul Austria - Macedonia a avut un impact imens in ultimele zile in Romania. Exilarea gloriilor fotbalului romanesc la tribuna a II-a și acceptarea in zona tribunei oficiale a tuturor politicienilor care au solicitat acces la meci a starnit un val de critici la adresa organizatorilor: UEFA și Federația Romana de Fotbal! "E același lucru locul la tribuna oficiala cu locul de la tribuna a doua, pe zona centrala, tocmai din acest ...