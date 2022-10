Gryffin face echipă cu Elley Duhe pentru Forever Gryffin face echipa cu Elley Duhe pentru “Forever”. Lansarea reprezinta a doua oara cand duo-ul puternic colaboreaza, prima fiind „Tie Me Down” din 2019, unul dintre cele mai importante cantece ale lui Gryffin de pana acum. „Forever” este cel mai recent single de pe viitorul album al lui Gryffin, Alive, dupa recentele „Scandalous” cu Tinashe și „Colors” – o colaborare cu Eyelar și Blanke. „Forever” este o meditație dansabila asupra fragilitații vieții și asupra nevoii de a trai momentul. Ca in cazul single-urilor anterioare de la Alive, „Forever” se mandrește cu o producție cu mai multe straturi,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

