Stiri pe aceeasi tema

- Recunoașterea faciala ar trebui interzisa in Europa, din cauza „intruziunii sale profunde și nedemocratice” in viața privata a oamenilor, a declarat Autoritatea Europeana pentru Protecția Datelor (AEPD). Comentariile vin la doua zile dupa ce Comisia Europeana a propus o serie de proiecte de lege care…

- Mai multe studii facute in Danemarca, Franța și Statele Unite, au demonstrat ca mortalitatea intraspitaliceasca nu a crescut semnificativ, dar a crescut mortalitatea extraspitaliceasca. O explicație in acest sens o are prof. univ. dr. Gheorghe Andrei Dan, șeful Secției de Cardiologie și al Clinicii…

- Regatul Unit si Statele Unite ale Americii "se opun ferm" campaniei Rusiei de destabilizare a Ucrainei si au cerut Moscovei sa detensioneze situatia, a declarat duminica ministrul de externe britanic Dominic Raab, informeaza agentia de presa Reuters. "@SecBlinken (secretarul de stat al SUA, Antony Blinken)…

- In perioada 28-31 ianuarie 2021, o societate comerciala din insulele Cayman, al saptelea operator de criptomonede la nivel mondial, a fost victima unei infractiuni de frauda informatica, realizata prin accesarea fara drept a unui sistem informatic – o platforma prin intermediul caruia se controleaza…

- Romania il trimite ambasador in Statele Unite pe unul dintre consilierii lui Klaus Iohannis. Andrei Muraru ar urma sa reprezinte Romania la Washington. Andrei Muraru are 38 de ani și e consilierul lui Klaus Iohannis din 2014. Are un master – „Romanii și Europa“ și e doctor in Istorie. A lucrat la Institutul…

- O noua varianta a virusului SARS-CoV-2, care „ar putea avea o mai mare transmisibilitate”, a provocat 87,23% dintre cazurile de COVID-19 studiate in Mexic in luna februarie, a informat joi directorul departamentului pentru cercetare moleculara din cadrul Institutului de Diagnostic si Referinta Epidemiologica…

- Un studiu recent al Fundației World Vision Romania arata ca 71% dintre elevi au fost martori sau victime ale violenței fie in drumul spre școala, fie in timpul pauzelor sau chiar in timpul orelor. Datele sunt intarite de cel mai recent raport al Organizației Mondiale a Sanatații, care plaseaza Romania…