Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer a obtinut venituri record in 2021 si 2022, depasind 100 de miliarde de dolari anul trecut, dupa ce a dezvoltat vaccinul Comirnaty impreuna cu partenerul german BioNTech SE si tratamentul antiviral Paxlovid singur. Anul trecut, veniturile aduse de aceste doua produse au depasit 56 de miliarde…

- Arm si-a depus dosarul actualizat F-1 la Comisia pentru bursa si valori mobiliare din SUA, prezentand ambitiile sale de a deveni din nou o companie cotata la bursa. Anterior, compania a fost listata dublu, la Londra si New York, inainte de preluarea sa de catre SoftBank, pentru 32 de miliarde de dolari,…

- Producatorul american de cipuri Nvidia a raportat rezultate financiare peste asteptari, aferente trimestrului incheiat pe 30 iulie, si a publicat estimari optimiste, relateaza CNBC. Iata cum a evoluat compania in trimestrul incheiat pe 30 iulie: Profit de 2,70 dolari pe actiune, ajustat, fata de 2,09…

- CEO-ul Armin Papperger a declarat ca Rheinmetall a primit primele comenzi majore, ceea ce inseamna ca guvernele au inceput sa isi respecte angajamentele de a accelera achizitiile militare. ”Recent am semnat contracte cu un volum de comenzi de peste 7 miliarde de euro intr-o singura saptamana, un nou…

- Grevele au perturbat cea mai mare parte a productiei pentru sezonul TV de toamna si au oprit munca la filme, in timp ce lucratorii se lupta pentru salarii in era streamingului, transmite Reuters. Producatorul de jucarii Hasbro a semnalat, de asemenea, joi, un impact al grevelor. Grevele ”ar putea avea…

- Conform acordului de principiu, Casino va primi fonduri noi in valoare de 1,2 miliarde de euro, iar datoria companiei, de 6,4 miliarde de euro, va fi restructurata. Un consortiu condus de Kretinsky va ajunge sa detina intre 50,4% si 53% din actiunile Casino. Al saselea mai mare retailer din Franta a…

- Castigurile puternice din trimestrul al doilea i-au incurajat pe 18 analisti sa-si ridice pretul tinta pentru actiuni, care s-a dublat deja in acest an. ”Meta (este) intr-o clasa proprie in reclamele digitale”, a spus Mark Shmulik de la Bernstein, adaugand ca ”Previziunile sale monstru au spart usile,…

- Producatorul de vehicule Jeep, Dodge, Peugeot si de alte marci a inregistrat in trimestrul doi venituri nete de 98,4 miliarde de euro (108,8 miliarde de dolari) si un profit net de 10,9 miliarde de euro. Compania si-a confirmat estimarile pentru 2023 in timp ce si-a majorat perspectivele de crestere…