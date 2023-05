”Putem vedea ca marca noastra – in ciuda tuturor punctelor sale forte – nu se afla inca pe o baza economica suficient de solida. Trebuie sa cream profituri bune, competitive in vremuri de criza si intr-o lume continuu volatila”, a scris Schaefer in nota. Obiectivul principal al marcii a fost o rentabilitate a vanzarilor de 6,5%, comparativ cu 3% atinsa in primul trimestru al acestui an, a spus el. Schaefer a dat vina pe un mediu provocator, inclusiv riscul de recesiune, conflicte geopolitice, lanturi de aprovizionare instabile si preturi in crestere ale materiilor prime si energiei. “Presiunea…