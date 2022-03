Grupul umoristic Vouă sărbătorește astăzi 40 de ani. Este cel mai longeviv grup umoristic românesc! Grupul umoristic Voua sarbatorește astazi 40 de ani de la inființare. Este cel mai longeviv grup umoristic romanesc. Primul spectacol al grupului a avut loc pe 8 martie 1982, in aceeași perioada cand s-au inființat și cei de la Divertis, grup ce, din pacate s-a dizolvat. ”Paradoxal, prima noastra apariție publica a avut loc in caminul de fete al Facultatii de Drept din Capitala”, ne-a declarat Adrian Fetecau. In februarie 1982, cunoscutul om de radio Adrian Fetecau, pe atunci student in anul V a Institutului Politehnic Bucuresti, a inființat Voua dupa ce a parasit Cenaclul Lumina Lina. Veteran… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

