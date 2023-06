Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Tratatului de la Trianon este marcata intr-o serie de acțiune pe care le organizeaza, in afara Romaniei, Institutul Cultural Roman (ICR). Data de 4 iunie este declarata Ziua Tratatului de la Trianon, in amintirea documentului cu acest nume semnat la finalul primului Razboi Mondial. In anul 2023,…

- Supergrupul din care fac parte Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry (Aerosmith) si Tommy Henriksen revine la Bucuresti pe 8 iunie la Romexpo in Parcarea C, in aer liber. In deschidere vor urca pe scena 12 Limbs. 12 Limbs e o formatie tanara ce vine din Londra, Marea Britanie. Abordeaza un Indie Rock…

- Premierul moldovean Dorin Recean anunța ca Republica Moldova nu mai folosește gaze și energie electrica rusești. Suntem integrați in rețeaua europeana, a spus Recean, potrivit Mediafax.Declarația a fost facuta la București unde premierul Dorin Recean participa la o conferința de securitate. CITESTE…

- Avionul privat pe care Administratia Prezidentiala l-a inchiriat pentru deplasarea presedintelui Klaus Iohannis in Marea Britanie a facut o escala de aproximativ 20 de minute in Sibiu, potrivit paginii de Facebook Boarding Pass. ”La intoarcerea in tara din vizita oficiala din Marea Britanie, avionul…

- Ușor dar sigur, dupa perioada extrem de complicata din timpul pandemiei de coronavirus care a ținut multe avioane la sol, dupa criza de personal din aviație, care s-a tradus prin numeroase anulari și intarzieri de zboruri, industria revine la normalitate. Potrivit celei mai recente analize vola.ro,…

- La inceputul lunii iunie, compania aeriana Dan Air va opera primele zboruri spre și dinspre București. Este vorba, mai exact de 12 rute regulate pe care le va opera de la inceputul lunii iunie 2023 spre și dinspre cel mai mare aeroport din Romania, Henri Coanda (Otopeni). Avioanele puse la dispoziție…

- Dupa probleme avute la zborul spre Insulele Feroe, lotul masculin de handbal al Romaniei are de suferit și la intoarcecrea spre București. Dupa infrangerea surprinzatoare cu Insulele Feroe, 26-28, in preliminariile pentru Campionatul European 2024, elevii lui Xavi Pascual trec printr-un moment neplacut…