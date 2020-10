Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul suedez de imbracaminte Hennes & Mauritz AB (H&M) a fost amendat cu 35,3 milioane de euro de Autoritatea pentru Protectia Datelor din Germania, dupa ce managerii au colectat date referitoare la viata privata a angajatilor, potrivit Associated Press . Comisarul pentru protecția datelor din…

- Autoritațile germane au anunțat joi ca au amendat compania suedeza de îmbracaminte H&M cu 35,3 milioane de euro dupa ce s-a descoperit ca aceasta și-a spionat o parte a angajaților din Germania, transmite Associated Press.Comisarul pentru protecția datelor din Hamburg a anunțat într-un…

- Opozantul rus Alexei Navalnii se afla sub protectia politiei, pusa la dispozitie de statul german, in spitalul din Berlin unde este tratat in urma unei presupuse otraviri in Siberia, a precizat duminica Biroul Federal de Investigatii Criminale (BKA) pentru DPA, scrie agerpres.ro. "Statul a preluat…

- Newsweek Romania a publicat o ancheta bomba despre deputatul USR Stelian Ion. Candidatul pentru fotoliul de primar al Constanței in alegerile de luna viitoare ar fi obținut prin metode „neortodoxe” o garsoniera de la ANL. Pentru a pune mana pe garsoniera, Stelian Ion ar fi incalcat de cel puțin patru…

- Social-democrații germani l-au propus luni pe Olaf Scholz, ministrul de finanțe și cel mai popular politician al partidului, sa îi succeada cancelarei Angela Merkel la alegerile parlamentare de anul viitor când al patrulea și ultimul mandat al acesteia urmeaza sa se încheie, anunța…

- Timișul, alaturi de alte șase județe din Romania, a fost introdus pe lista ”zonelor de risc COVID-19”, conform autoritaților germane. MAE transmite ce implica acest lucru pentru cetațenii romani care vor sa intre in Germania.

- Autoritatile din Grecia anunta ca 61 de romani sunt infectati cu coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a intreprins masuri pentru a afla situatia tuturor turistilor romani din Grecia si transmite informatii despre 16 persoane. Institutia precizeaza ca unii romani au refuzat ca situatia lor…

- Autoritatile din Grecia anunta ca 61 de romani sunt infectati cu coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a intreprins masuri pentru a afla situatia tuturor turistilor romani din Grecia si transmite informatii despre 16 persoane. Institutia precizeaza ca unii romani au refuzat ca situatia lor…