Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai cunoscute opere ale Sfantului Nicolae Velimirovici este „Inima in Marele Post. Calauza duhovniceasca spre Inviere", un adevarat ghid duhovnicesc in calatoria fiecaruia dintre noi pe drumul Postului Paștilor, pana la ultima stație – intalnirea cu Hristos Cel ...

- Saptamana alba: Nu se mai consuma carne, iar in zilele de miercuri și vineri se face dezlegare la oua, lapte, branza si peste Inainte de inceperea Postului Mare sau „al Paresimilor”, Biserica a randuit o perioada de trecere numita in popor saptamana alba, a branzei ori a untului. In aceasta perioada…

- Ziua de 9 martie, zi de pomenire in calendarul ortodox a celor 40 de Mucenici din Sevastia, este, in mod semnificativ, si Ziua comemorarii Detinutilor Politici Anticomunisti din perioada 1944 1989. Ziua de 9 martie, zi de pomenire in calendarul ortodox a celor 40 de Mucenici din Sevastia, este, in mod…

- Papa Francisc i-a indemnat pe catolici sa renunte la capriciile lumesti si sa se concentreze asupra lucrurilor esentiale, in contextul in care suveranul pontif a deschis perioada Postului Mare cu o slujba traditionala de Miercurea Cenusii oficiata pe una

- Papa Francisc va efectua o vizita in orasul Venetia din nordul Italiei, pe 28 aprilie, a anuntat marti Dicasterul Vaticanului pentru Cultura si Educatie, citat de agentia de presa ANSA. In perioada in care se va afla in celebrul oras construit pe o laguna, suveranul pontif va vizita pavilionul Sfantului…

- In perioada iunie – decembrie 2023, puțin peste 1800 de cetațeni au frecventat cursurile și activitațile de dezvoltare personala, profesionala și educație civica, oferite cu titlu gratuit de Centrul Municipal de Invațare și Educație a Adulților. Tot in aceasta perioada au fost completate 4000 de formulare…

- Președintele CJ Ilfov arata, intr-o postare pe Facebook, ca in mandatul sau 36 de milioane de euro au fost investiți in infrastructura educaționala. Acest lucru a presupus școli și gradinițe noi, școli și gradinițe modernizate, puse la punct, case de cultura, centre de cultura reabilitate, terenuri…

- Elevii suceveni sunt invitați sa cunoasca lumea fascinanta a modei din perioada medievala, participand la proiectul de educație muzeala/ora de muzeu „Podoabe și veșminte in Moldova medievala", ce se va desfașura la Muzeul de Istorie Suceava. Proiectul de educație muzeala se va derula pe ...