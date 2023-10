Stiri pe aceeasi tema

- Un preot sucevean a fost reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Radauților ca și-a montat camere video in balcon iar filmarile sunt folosite pentru a instiga la cearta vecinii. Raclamația a fost facuta de vecina al carei soț bolnav de cancer la colon a avut dese altercații verbale cu preotul pentru un…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astazi, ca municipiul Vatra Dornei prinde contur de perla turistica montana. Gheorghe Flutur a subliniat faptul ca implicarea Consiliului Județean Suceava pentru a sprijini Primaria Vatra Dornei in proiectele din acest municipiu…

- „Convergența cultural-spirituala in invațarea experiențiala a religiei” a fost tema centrala abordata anul acesta in cadrul intalnirii de lucru a profesorilor de religie din județul Suceava. Evenimentul metodic, la care au participat atat profesorii titulari, care predau disciplina in unitațile de invațamant…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viața invita in perioada 15 septembrie – 22 octombrie 2023 tinerii din parohiile Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților sa se implice activ prin sport și mișcare,…

- Președintele CJ Suceava Gheorghe Flutur anunța ca vineri, 15 septembrie 2023, la ora 14:00, va avea loc o intalnire de lucru cu ministrul Dezvoltarii, Adrian Ioan Veștea, la Sala Unirii din curtea interioara a Palatului Administrativ. Dupa ședința Ministrul Dezvoltarii va vizita Arhiepiscopia Sucevei…

- Manastirea Sucevița, Protopopiatul Radauți, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, organizeaza licitația in vederea adjudecarii lucrarilor de conservare-restaurare a picturii murale exterioare executate in tehnica „a fresco” care va avea loc in data de 23 septembrie 2023, ora 13, la Manastirea Sucevița.…

- Retromobil Club Romania, Filiala Suceava in parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Primaria Municipiului Radauți, Primaria Putna și Arhiepiscopia Sucevei și Radauților a organizat duminica, 13 august, evenimentul ,,Pelerin in Bucovina” pe traseul Suceava-Radauți-Putna (70 Km). Pelerinajul a fost…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, IPS Calinic, considera imoral ca doi iubiți sa se mute impreuna inainte de casatorie. ”Depinde ce ințelegeți prin a sta impreuna… Moral ar fi sa nu se consume casatoria inainte de casatorie, pentru ca astfel cei doi nu vor mai avea ce sa-și spuna in timpul casatoriei.…