Liviu Dragnea, operat de urgenta. S-a taiat cu flexul!

Fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, aflat la Penitenciarul Rahova, a suferit un accident in aceasta dimineata, relateaza antena3.ro.Se pare ca Dragnea repara o usa de la o duba de transport detinuti si in momentul in care taia cu flexul, acesta a sarit si l a taiat la mana. Potrivit avocatului… [citeste mai departe]