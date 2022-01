Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 20.000 de noi cazuri de Covid și 52 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Mai puține decat zilele trecute. Conform GCS, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19.668 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea,…

- ​​Startup-ul românesc Humans.ai, care dezvolta prima platforma pentru generarea de modele de inteligența artificiala și guvernarea lor prin tehnologia blockchain, patrunde pe piața din Emiratele Arabe Unite (EAU).Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​​Comerțul ramâne unul dintre cele mai stabile domenii în ceea ce privește oferta de locuri de munca și deși media salariilor din acest domeniu este scazuta fața de altele, la veniturile medii de baza declarate în acest sector se adauga, cel mai adesea, bonusuri și comisioane din vânzari,…

- Startup-ul românesc Humans.ai, care dezvolta prima platforma pentru generarea de modele de inteligența artificiala și guvernarea lor prin tehnologia blockchain, anunța, luni, ca a obținut 1,17 milioane de dolari, în urma vânzarii publice de tokeni pe platforma Polkastarter. Citește…

- Sub 2.000 de noi cazuri de Covid și 160 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.958 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat peste 2.100 de cazuri noi de COVID-19 si au fost raportate 212 decese, din care 35 sunt din perioada anterioara, potrivit bilanțului de joi ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 25 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost…

- Grupul financiar ceh PPF, fondat de Petr Kellner, vinde acum, dupa decesul miliardarului, participațiile pe care le deține în doua afaceri de comerț online și livrari, din Cehia, evaluate la aproape 1 miliard de euro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Numarul parlamentarilor care parasesc grupul PNL continua sa creasca. Senatorul Ion Iordache a anunțat, marți, ca nu mai face parte din grupul parlamentar PNL si ca va activa in urmatoarea perioada ca senator neafiliat politic. “Este un act de protest fața de actuala conducere a partidului care ia decizii…