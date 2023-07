Grupul indian Tata a anunţat oficial că va construi o fabrică de baterii pentru vehicule electrice în Marea Britanie Anuntul marcheaza cea mai mare initiativa a Marii Britanii in spatiul gigafabricii de baterii pentru masini, deoarece incearca sa tina pasul cu Statele Unite si Uniunea Europeana in cursa pentru dezvoltarea industriilor verzi. Tata a declarat miercuri ca va construi prima sa gigafabrica in afara Indiei, in Marea Britanie, cu o investitie de 4 miliarde de lire sterline (5,2 miliarde de dolari), creand pana la 4.000 de locuri de munca si producand o productie initiala de 40 de gigawati ora. Guvernul prim-ministrului Rishi Sunak a refuzat sa prezinte sprijinul financiar pe care l-a promis companiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

