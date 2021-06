Stiri pe aceeasi tema

- ”Grupul eMAG anunta venituri de 8,93 miliarde de lei in 2020, dintre care veniturile eMAG in Romania au reprezentat 5,42 miliarde de lei. Operatiunile din Ungaria si Bulgaria au inregistrat o crestere importanta, de 87%, ajungand la 2,1 miliarde de lei. Rezultatele confirma o prima etapa de dezvoltare…

- Operațiunile internaționale, creștere solida de un miliard de lei Ecosistemul ecommerce eMAG a servit foarte bine clienții in momentele grele ale pandemiei Rezultatele reflecta investițiile in tehnologie, infrastructura logistica, dezvoltarea internaționala și a eMAG Marketplace Focus pe dezvoltare…

- Grupul eMAG anunța venituri de 8,93 miliarde de lei in 2020, dintre care veniturile eMAG in Romania au reprezentat 5,42 miliarde de lei. Operațiunile din Ungaria și Bulgaria au inregistrat o creștere importanta, de 87%, ajungand la 2,1 miliarde de lei. Dante International SA, compania care cuprinde…

- Romania a importat anul trecut 10,9 miliarde de tone de produse agroalimentare, in crestere cu 21% fata de 2019, iar valoarea importurilor a crescut cu 6% la 8,93 de miliarde de euro, fata de 8,43 miliarde de euro in 2019, reiese din datele transmise de Insitutul National de Statistica (INS). Cele…

- eMAG are programate investiții de peste 3,2 miliarde de lei in urmatorii trei ani pentru a susține dezvoltarea accelerata a comerțului online. De asemenea, Iulian Stanciu cedeaza rolul de CEO lui Tudor Manea, și devine Președinte Executiv eMAG. La randul sau, Iulian Stanciu va fi in continuare implicat in…

- “eMAG intra intr-o noua etapa de dezvoltare cu investitii de peste 3,2 miliarde de lei in urmatorii trei ani pentru a sustine dezvoltarea accelerata a comertului online si anunta o evolutie a echipei executive, care va conduce extinderea companiei la nivel regional. Astfel, Tudor Manea preia rolul de…

- eMAG intra intr-o noua etapa de dezvoltare cu investiții de peste 3,2 miliarde de lei in urmatorii trei ani pentru a susține dezvoltarea accelerata a comerțului online și anunța o evoluție a echipei executive, care va conduce extinderea companiei la nivel regional. Astfel, Tudor Manea preia rolul de…

- OMV Petrom estimeaza ca in acest an va obtine un profit net de 1,824 miliarde de lei, mai mare cu 32% decat cel inregistrat anul trecut, respectiv 1,382 miliarde de lei, potrivit unor documente postate pe site-ul companiei si analizate de AGERPRES. Investitiile incluse in bugetul propus pentru anul…