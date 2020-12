Grupul DENT ESTET anunță achiziția pachetului majoritar de acțiuni al clinicii KronDent din Brașov Grupul de clinici DENT ESTET, lider de piața in domeniul serviciilor de medicina dentara in Romania, anunța semnarea contractului de achiziție pentru pachetul majoritar de 60% din acțiunile KronDent S.R.L, clinica de paradontologie-implantologie și medicina dentara cu sediul in Brașov. DENT ESTET, parte din grupul MedLife, ajunge astfel la un portofoliu de 11 clinici, dintre care 7 clinici in București (4 pentru adulți, 2 exclusiv pentru copii și o clinica dedicata adolescenților), 2 in Sibiu (adulți și copii) și o clinica in Timișoara (copii și Divizia de Ortodonție, AOD). Portofoliul DENT ESTET… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Grupul DENT ESTET inregistreaza in Sibiu, in anul 2019, incasari de 4.151.000 lei. Aceasta noua performanța financiara il claseaza pe locul 1 in piața stomatologica privata locala, la doar un an de la inaugurare. Rezultatele financiare deosebite sunt generate și de creșterea lunara constanta a numarului…

