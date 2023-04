Grupul de mercenari Wagner, sancționat de UE pentru activitățile sale din Ucraina Uniunea Europeana a adaugat joi organizatia paramilitara rusa Wagner pe lista persoanelor si entitatilor sanctionate pentru "participare activa la razboiul rus de agresiune impotriva Ucrainei", relateaza AFP, citat de Agerpres. Acest grup de mercenari, care lupta in estul Ucrainei pentru a incerca sa cucereasca orasele Bahmut si Soledar, a fost deja plasat in februarie pe o alta lista a sanctiunilor UE pentru incalcarea drepturilor omului si "destabilizarea" unor tari din Africa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

