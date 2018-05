Grupul de la Vişegrad, B4 şi România fac front comun extinderii forului comunitar "Aici suntem cu totii prietenii extinderii", a rezumat sefa diplomatiei croate Maria Pejcinovic Buric, in timpul unei reuniuni organizate la Sounion, langa Atena. Aceasta intrevedere este a doua a ministrilor tarilor din Grupul de la Visegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha si Slovacia) si statelor din 'B4' (Grecia, Bulgaria, Romania si Croatia).



Si de data aceasta au fost invitati ministrii tarilor din Balcani ce doresc sa adere la UE - Albania, Serbia, Macedonia, Kosovo, Muntenegru si Bosnia. Chiar daca toti participantii si-au exprimat acordul pentru extinderea UE, au existat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

