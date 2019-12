Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto german Volkswagen a fost pus sub acuzare luni pentru exportarea a 128.000 de vehicule in Canada prin incalcarea normelor de poluare, anunta Agentia canadiana pentru Mediu si Schimbari Climatice, citata de Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Liderul PSD,despre eliminarea pensiilor…

- Șapte persoane au decedat în urma prabușirii unui avion de mici dimensiuni în apropierea orașului Kingston din Canada, a anunțat Poliția, relateaza agenția de știri The Associated Press, citata de Mediafax.Comisia pentru siguranța transporturilor din Canada a trimis o echipa de investigatori…

- Procurorii federali din New York solicita informații privind plațile catre Rudy Giuliani, avocatul președintelui american Donald Trump, în cadrul unei anchete penale ce vizeaza doi apropiați ai avocatului, se arata într-o citație, informeaza Mediafax citând Reuters. Citația nu indica…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a condamnat miercuri comportamentul Washingtonului in raport cu cetațenii ruși, acuzandu-l de „vanarea” acestora și a lansat un „protest diplomatic”, dupa ce Israelul a extradat un hacker rus americanilor, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.roReacția…

- CJUE decide in favoarea clienților care au luat credite in franci elvețieni. Acțiunile bancilor se prabușesc pe Bursa de la Varșovia Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi in favoarea consumatorilor polonezi care au luat credite ipotecare in franci elvetieni, permitandu-le sa ceara…

- CJUE decide in favoarea clienților care au luat credite in franci elvețieni. Debitorii pot cere in instanța convertirea in moneda locala Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi in favoarea consumatorilor polonezi care au luat credite ipotecare in franci elvetieni, permitandu-le sa ceara…

- Autoritatile americane in domeniul comertului au aprobat vineri 10 din cele 15 solicitari venite din partea Apple pentru derogarea de la tarife, in cadrul unor exceptari mai largi oferite producatorilor pentru componentele destinate computerelor, potrivit unei informari publicata de Reprezentantul…

- Dezinsecția facuta în Cuba împotriva țânțarilor și nu ”atacurile sonice” ar fi provocat îmbolnavirea celor 40 de diplomați americani și canadieni și familiilor acestora în Havana, potrivit unui nou studiu cerut de catre guvernul canadian, relateaza Reuters.…