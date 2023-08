Grupul Alphabet şi-a redus cu 90% participaţia la operatorul de aplicaţii de tranzacţionare a acţiunilor Robinhood Markets Alphabet ar fi investit in Robinhood atunci cand aceasta era o companie startup nelistata si detinea peste 4,9 milioane de actiuni in companie la sfarsitul anului 2021. Participatia la Robinhood era in valoare de aproape 419 milioane de dolari atunci cand actiunile Robinhood au atins un varf de 85 de dolari pe unitate, in august 2021, la doar o luna dupa oferta publica initiala. In urma vanzarii, Alphabet detine acum 612.214 actiuni in companie, in valoare de aproximativ 7 milioane de dolari, conform calculelor Reuters. Joi, pretul actiunilor Robinhood era cu 86% sub nivelul lor record. Robinhood… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

