Grupa de la Hamburg. Cea norocoasă, cea fatidică, cea cuvenită Cineva a avut cu siguranța foarte mult noroc dupa tragerea la sorți de la Hamburg. La Euro 2024 Romania va evolua alaturi de Belgia, Slovacia și caștigatoarea play-off-ului B: Israel, Ucraina, Islanda, sau Bosnia și Herțegovina. Probabil ca nu se putea mai bine. Este intrarea in scena a unei echipe pentru care norocul s-ar parea ca funcționeaza ca o catapulta nevazuta spre fotbalul autentic. Un lucru este insa sigur. Cota jucatorilor prezenți la Euro 2024 va crește considerabil. Pentru ca in acest context cu totul special, naționala este instrumentul de marketing cel mai lucrativ. Grupa norocoasaGrupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

