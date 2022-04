Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Bucha din Ucraina a fost scena unui adevarat masacru. O supraviețuitoare a masacrului din Bucha, refugiata in Cluj-Napoca a povestit ororile la care erau supuși ucrainenii cata vreme armata rusa a avut controlul asupra orașului.

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat ca aeroportul Suceava se confrunta in momentul de fața cu o problema in ceea ce privește locurile de parcare, avand in vedere ca multe mașini cu numar de Ucraina sunt lasate abandonate de cei care au zburat catre alte destinații. „Acum avem…

- O refugiata din Ucraina a murit sambata seara, intr-un hotel din Tasnad, judetul Satu Mare. Potrivit primelor informatii, femeia de 56 de ani s-ar fi inecat in piscina hotelului, insa nu e clar din ce cauza. Ea era singura in piscina.

- Directorul Cailor Ferate Ucrainene, Oleksandr Kamișin, a povestit cum au reușit cei trei premieri europeni care au mers la Kiev pentru a se intalni cu președintele Volodimir Zelenski sa intre și sa iasa din Ucraina, cu trenul, in doar 24 de ore. Prim-miniștrii polonez, ceh și sloven au calatorit cu…

- Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, a anunțat ca armistițiul de incetare a focului la Mariupol a fost incalcat din nou de catre ruși. Din cei 200.000 de civili care trebuiau sa fie evacuați astazi, doar 300 au reușit sa plece.

- Clubul german Schalke 04 a anuntat, astazi, ca a rupt contractul cu sponsorul sau principal, gigantul rus in domeniul gazelor Gazprom. Decizia a fost luata ca urmare a invaziei in Ucraina a trupelor ruse, informeaza Agerpres . „Consiliul de Administratie al clubului FC Schalke 04, cu acordul consiliului…

- Zeci de mii de ucraineni s-au refugiat in Republica Moldova, in cele 4 zile de razboi. La Palanca, cel mai apropiat punct de frontiera de Odessa, ucrainenii primesc ajutor din partea voluntarilor, imediat ce intra in Republica Moldova.