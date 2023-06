Stiri pe aceeasi tema

- Am pornit de la cazul profesorului Marian Petcu, de la Facultatea de Jurnalism din București, care ii facea „proști” pe studenți și am ajuns in miezul unei controverse importante pentru sanatatea educației romanești: sunt tinerii de azi prea sensibili, cum spun mai mulți profesori, sau chiar profesorii…

- STIRIPESURSE.RO este intre primele trei surse de știri online din Romania, potrivit Digital News Report 2023, un studiu realizat de Reuters Institute de la Universitatea Oxford. Studiul a fost lansat miercuri, 14 iunie, de echipa de cercetare a Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul…

- Legat de acuzațiile Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) aduse TVR in comunicatul de presa din data de 01.06.2023, potrivit carora un angajat al Directiei Stiri a SRTv a realizat o stire care continea informatia potrivit careia „reprezentanți AUR ar incerca, in mod subversiv, sa influențeze deciziile…

- Consiliul Facultații de Jurnalism și Științele Comunicarii, Universitatea din București, se solidarizeaza public cu protestele, legitime, ale profesorilor care lucreaza in invațamantul preuniversitar și susține poziția exprimata de colegii de la Facultatea de Litere, care, la

- Cu cateva excepții, unele greve de avertisment de pilda la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sau Universitatea de Vest din Timișoara, lumea universitara a ramas departe de cea mai mare greva din ultimele decenii care are loc in invațamantul romanesc. Exista explicații, mai puțin cunoscute de public,…

- Sambata, 6 mai 2023, la ora 13:00, va fi lansata la Libraria Mihai Eminescu din Capitala, Str. Regina Elisabeta nr. 6, cartea „Marirea și decaderea sportului romanesc” scrisa de Irina Fetecau. Jucatoare profesionista de tenis, situata la inceputul anului trecut pe locul 207 in clasamentul WTA, Irina…

- Scriitoarea, poeta, realizatoarea de televiziune și diplomatul Cleopatra Lorințiu revine saptamana viitoare la Bistrița! Miercuri, 26 aprilie, de la ora 13, publicul iubitor de carte va avea ocazia sa asiste la dezvaluirea unor secrete din lumea literara… Miercuri, 26 aprilie, de la ora 13, scriitoarea…

- Devine o obișnuința cu potențial bolnavicios pentru societate ca o exagerare la extrem a unor spețe inventate de jignire sau discriminare sa ascunda sub preș nonvaloarea. Un scandal ajuns public de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii a Universitații din București a dat naștere unor revolte…