GROAZNIC! Record de VICTIME! Ne apropiem de cifra 1.000 Sursa INSP Deces 899 Femeie, 84 ani, județ Suceava. Data confirmarii: 30.04.2020. Data deces:01.05.2020 Beneficiar Camin de batrani Deces 900 Femeie, 61 ani, județ Suceava. Data confirmarii:17.04.2020 Data deces: 01.05.2020 Comorbiditați: astm bronsic, CIC, HTA, Infarct miocardic in 2019 stentata, DZ tip I insulino dependent Deces 901 Femeie, 78 ani, județ Suceava. Data confirmarii: 21.04.2020. Data deces: 01.05.2020. Comorbiditați: insuficienta cardiaca, boala renala cr., dializata. Deces 902 Barbat, 80 ani, județ Suceava, Data confirmarii: 26.04.2020. Data deces: 01.05.2020. Comorbiditați: BPOC,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

