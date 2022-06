Groapă comună cu oameni torturați și împușcați Parchetul Național al Ucrainei a declanșat o noua ancheta pentru crime de razboi. Și asta pentru ca, potrivit autoritaților ucrainene, s-a mai gasit o groapa comuna cu cadavre ale unor civili, langa Bucha, localitate greu incercata de razboi, din regiunea Kiev. Potrivit poliției locale, au fost descoperite șapte cadavre ale unor oameni care aveau mainile legate și rani la genunchi, provenite prin impușcare. Civilii se prea poate sa fi fost din satul Myrotske și, dupa cum a declarat șeful poliției locale, Andrii Niebytov, citat de The Guardian, au fost torturați inainte de a fi uciși. Cercetarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

