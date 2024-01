Stiri pe aceeasi tema

- BEIZADEA… Fiul lui Octav Chiriac, președintele AUR Barlad, cel care și-a anunțat clar intenția de a candida la alegerile parlamentare din toamna, iar iși pune tatal in dificultate. Iulius Chiriac, 37 de ani, a fost din nou prins beat la volan, sambata, 6 ianuarie, in jurul oreo 23,00. Cel mai probabil,…

- SUCCES!… Medicul gastroenterolog Maria Enea intregeste echipa medicala a unitatii din orasul in care s-a nascut. Este medic rezident in ultimul an, are 29 ani, s-a nascut si a crescut in Barlad. In luna Decembrie a anului care tocmai s-a incheiat, doamna doctor a promovat consursul pentru ocuparea postului…

- UPDATE 14.50: Cei doi accidentați, femeia de 33 de ani și fiul ei de 16 ani, au fost aduși de la locul accidentului de Ambulanța SMURD, la Compartimentul de Primiri Urgențe, de la Spitalul de Urgența „Elena Beldiman” din Barlad. Au fost imediat preluați de medicii de garda de la CPU, care inca nu au…

- CONDIȚII DE IARNA… Sunt semnalate precipitații sub forma de ninsoare, carosabilul fiind acoperit parțial cu zapada, dar fara a fi impuse restricții de trafic, pe mai multe strazi din Barlad. Se circula in condiții de iarna, acționandu-se cu utilaje pentru deszapezire. In urma caderilor abundente de…

- UPDATE 15.24: “In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau șase persoane, intre care și doi copii minori. Doua dintre cele șase victime erau incarcerate. Pompierii au descarcerat cele doua victime. Barbatul și femeia au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul…

- UPDATE 18.30: „In jurul orei 9.10 s-a prezentat in Compartimentul de Primiri Urgente un pacient de 56 de ani, care in timp ce conducea prezinta o sincopa vagala. La admisie, pacientul era conștient, stabil hemodinamic și respirator. Dupa evaluare și efectuarea investigațiilor radiologice, nu se observa…

- NOUTATE … De la 1 noiembrie, colectivului medical al Spitalului de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad s-au alaturat doi medici specialisti, un ORL-ist si un oncolog. Conducerea spitalului a anuntat ca pe lista de transfer se mai afla un medic oncolog care va intregi colectivul unitatii sanitare. Vitoroi…

- UPDATE: Trei persoane, doi barbați și o femeie, au ajuns la CPU Barlad, cu numeroase traumatisme craniene și plagi contuze, fiind in prezent consultați pentru a se stabili conduita terapeutica. „In cursul dimineții de astazi se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgențe trei pacienți, victime ale…