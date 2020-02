Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Rugby a anunțat, luni, ca cinci jucatori din lotul naționalei au revenit in țara dupa ce au fost diagnosticați cu virus gripal de tip B- contagios, tip A și un virus intestinal.Cei cinci jucatori care au fost diagnosticați cu virus gripal de tip B- contagios, tip A și un…

- Primaria orașului Mioveni a aplicat și a reușit sa caștige proiectul ”Street Art” in cadrul programului ”Europa pentru cetațeni”, componenta 2 ”Angajament democratic și participare civica”, masura ”Rețele de orașe”. Proiectul a fost inițiat și se va implementa in cadrul unui parteneriat extins cu orașe…

- Scoala Gimnaziala Pojorata este partenera in programul Erasmus+ „Log In Nature", pentru perioada 2018-2020, alaturi de Polonia (tara coordonatoare), Italia, Grecia, Portugalia si Letonia.Dupa activitatile derulate in Italia, Grecia, Letonia si Romania, un grup de cinci elevi, alaturi de ...

- EURO 2020. Nationala Romaniei va evolua in Grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si Austria, daca va reusi sa se califice la EURO 2020 la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Complexul...

- Intre prima jumatate a anului 2018 si prima jumatate a anului 2019, cele mai semnificative scaderi ale pretului gazelor naturale pentru gospodarii, exprimat in moneda nationala, s-au inregistrat in Danemarca (minus 1,7%), Ungaria (minus 1,6%) si Austria (minus 1,3%), iar cel mai semnificativ avans…

- Reprezentativa de fotbal a Portugaliei, campioana en titre, s-a calificat, duminica, la EURO 2020, dupa ce a invins formatia Luxemburgului cu scorul de 2-0, in deplasare, in ultima partida a Grupei preliminare B. Cristiano Ronaldo a marcat al doilea gol al lusitanilor, ajungand la 99 pentru…

- Romania va fi reprezentata de combinata U-CSM Dinamo Cluj-Napoca la feminin si de CSM Bucuresti la masculin in Liga Campionilor la judo pe echipe de club, care va avea pe 16 si 17 noiembrie, la Odivelas (Portugalia), unde sunt programate in aceeasi perioada si intrecerile Europa