- Comisia Europeana a constatat ca o masura de ajutor de 1,9 milioane de euro acordata de Romania pentru a sprijini TAROM este in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat al forului comunitar. In cadrul masurii, ajutorul va lua forma unei injecții de capital. Din…

- Comisia Europeana a aprobat, ieri, un ajutor de stat in valoare de 1,9 milioane de euro pentru a despagubi compania aeriana TAROM pentru pagubele suferite in perioada pandemiei de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.Potrivit Comisiei Europene, sprjinul de 1,9 milioane…

- Premierul a spus ca, in domeniul agricol, pentru sustinerea fermierilor, Guvernul aloca astazi 450 de milioane de lei, suma de care vor beneficia 95.000 de fermieri care au fost afectati de efectele pandemiei de COVID-19. ”Este un sprijin pe care fermierii il asteapta si prin care noi speram sa contribuim…

- Personalul medical incadrat temporar pe perioada pandemiei va contiua activitatea inca 90 de zile, perioada in care vor fi organizate concursuri pentru angajarea pe durata nedeterminata. Masura este prevazuta intr-o lega votata de Camera Deputatilor, dupa ce a primit vot favorabil si in Senat. Actul…

- „Este prima zi in care nu mai avem stare de alerta. Se incheie doi ani in care a trebuit sa respectam o serie de masuri și recomandari.Vreau sa incep prin a le mulțumi tuturor romanilor care in aceasta perioada au ținut cont de recomandari și au respectat regulile de protecție. Vreau sa le transmit…

- CARAȘ-SEVERIN – Maine, 8 martie, potrivit spuselor președintelui Klaus Iohannis, se incheie perioada starii de alerta din cauza pandemiei de Covid-19. Romania s-a aflat in stare de urgența in perioada 16 martie – 14 mai 2020, iar din 15 mai 2020 pana in prezent – in stare de alerta! Va fi finalul intervalului…

- Comisia Europeana a aprobat ajutorul de stat in valoare de 43,6 milioane de euro destinat CFR Calatori, pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. „Aceasta masura va permite Romaniei sa compenseze CFR Calatori pentru…