- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ca Programul de Guvernare Munca si Demnitate Sociala propus de partid are ca obieciv principal siguranta locurilor de munca, iar in oferta PSD exista masuri pentru tineri, pentru persoane defavorizate, precum si masuri de stimulare a natalitatii,…

- „Noi am plecat in construirea acestui draft de la ceea ce inseamna prima obligatie a unui Guvern si anume aceea de a-si proteja oamenii. Protejarea securitatii nationale, sanatate, locurile de munca si economie. Acesti patru piloni inseamna viitorul fiecarei natiuni. Guvernul PNL a esuat in aceasta…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, scrie, la rubrica ,,Opinii” din ,,Ziarul Financiar”, ca principala misiune a viitorului guvern va fi menținerea locurilor de munca; el considera faptul ca vom avea in curand alageri parlamentare drept o oportunitate pentru economie. ,,Un nou guvern,…

- Principala misiune a viitorului guvern va fi mentinerea locurilor de munca. Acesta este punctul critic din care economia nationala se poate prabusi sau, dimpotriva, isi poate reveni foarte rapid. Teama pierderii locurilor de munca, generata de masurile haotice si neputincioase ale guvernarii PNL a gripat…

- Marcel Ciolacu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care susține ca 80% dintre masurile propuse de PSD țintesc siguranța locurilor de munca și stimularea forțelor active din societate, cum ar fi salariații, antreprenorii și investitorii. Citește și: Ciolacu ii acuza pe Orban si…

- Prim vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat miercuri programul de guvernare al formatiunii pe perioada 2021 - 2024, precizand ca acesta a fost discutat cu sindicatele si cu patronatele si "are in centrul sau siguranta locurilor de munca". "Acest program are in centrul sau siguranta…

- Numarul locurilor de munca vacante a scazut la 34.200, in pandemie. Domeniile care au in continuare deficit de angajați Numarul locurilor de munca vacante a fost de 34.200 in al doilea trimestrul din 2020, in scadere cu 7.600 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica…