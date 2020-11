Grindeanu: PSD va fi reprezentat la ceremonia de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf de Robert Cazanciuc

Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de 1 Decembrie, care avea loc in fiecare an la Arcul de Triumf, va fi extrem de restransa, fara parada militara si fara participarea publicului larg, a anuntat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. "Vreau sa ma refer si la un subiect care este deja pe agenda publica - si anume celebrarea…

