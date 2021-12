Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la plecarea de la sediul PSD, ca saptamana viitoare Romania va avea guvern, el precizand ca toti liderii partidelor din aceasta coalitie sunt de acord cu acest lucru.Despre cine va da primul premier, presedintele PSD a spus ca decizia in interiorul…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, ca nu stie daca saptamana aceasta vom avea Guvern, el aratand ca mai sunt cateva domenii in care nu s-au incheiat negocierilor, precum Justitia si Munca. Despre propunerea de premier, Grindeanu a amintit ca mandatul dat de Consiliul National…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, ca nu stie daca saptamana aceasta vom avea Guvern. Sorin Grindeanu a precizat ca mai sunt cateva domenii in care nu s-au incheiat negocierile cu PNL, precum Justitia si Munca. Despre propunerea de premier, Grindeanu a amintit ca mandatul dat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, vineri, ca testarea in școli ar bloca din start procedura, intrucat nu exista in scoli acest personal specializat. Sorin Cimpeanu a precizat, vineri, ca sustine testarea gratuita in unitatile de invatamanat, atat pentru copii, cat si pentru personal. …

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni seara, ca viitorul guvern PSD-PNL va desfiinta cota unica de anul viitor si ca va fi introdusa impozitarea progresiva. „Au mai ramas patru state europene cu cota unica. Categoric ca la anul va trebui luata o decizie privind cota unica. Au mai ramas Romania,…

- Incercarea lui Dacian Cioloș de a obține sprijinul liberalilor intr-un nou guvern e catalogata drept „o inutila barfa la o cafeluța și-o apa plata” de social democrați care vad, in cazul unui eșec, deschisa calea spre anticipate. „Negocierea lui Dacian Cioloș cu PNL este doar o inutila barfa la o cafeluța…

- Federatia Sanitas a transmis, vineri, ca tragedia de la Constanta se pate repeta oricand in alt spital din Romania, deoarece unitatile medicale functioneaza in cladiri vechi de 80-90 de ani. ”Nu exista o strategie coerenta la nivelul guvernului si nici un management adecvat al resurselor pentru a rezolva…

- Carbunele era, duminica dimineata, principala sursa de generare a energiei electrice, acoperind 27% din productia totala la nivel national, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national in timp real, postate pe site-ul Transelectrica. Astfel, la ora 9:00, carbunele asigura 1.198 de MW,…