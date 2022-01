Stiri pe aceeasi tema

- ”Noi, in acesti ani, Romania, indiferent de guvern – ca sa fiu clar, sa nu fiu interpretat – nu a fost in stare sa cheltuie banii europeni pe care i-a primit”, a declarat, Sorin Grindeanu, marti, la Calarasi, in cadrul unei conferinte de presa. Ministrul a explicat ca multe proiecte au fost impartite…

- Romania și Japonia au relații tradiționale fundamentate pe valorile comune și pe convergența intereselor in problemele internaționale, a declarat Sorin Grindeanu, vicepremier și ministru al Transporturilor, joi, dupa intalnirea cu ambasadorul nipon la București, Hiroshi Ueda. „M-am intalnit in aceasta…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a intalnit, joi, cu Ambasadorul Franței in Romania, Laurence Auer: „Intalnirea este importanta și din perspectiva preluarii de catre Franța a președinției rotative a Consiliului UE, in primul semestru al anului 2022”. „M-am intalnit astazi (joi…

- ”Din cauza dificultatilor economice din perioada pandemiei, o serie de aeroporturi din Romania au solicitat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru aeroporturile care in 2019 au inregistrat un trafic mai mare de 200.000 pasageri, dar mai mic de…

- Faptul ca astazi romanii isi pot exprima liber opiniile, ca pot invata, munci si calatori oriunde in lume, ca pot alege si fi alesi, ca le sunt garantate libertatile fundamentale se datoreaza celor care la sfarsitul lui decembrie 1989 au iesit in strada pentru a schimba destinul Romaniei, a transmis…

- Ministrul PSD-ist al Muncii, Marius Budai, a promis ca de la 1 ianuarie nu vor mai exista pensii sub o mie de lei in Romania. Spune ca are bani pentru asta, dar nu ne explica exact de unde va face rost de buget. Oamenii de afaceri și analiștii spun ca aceasta este iar o promisiune populista a PSD, ca…

- România va urma un planul investitional de circa 73 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe urmatorii 10 ani, a declarat Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), la audierile din comisiile de…

- Letonia a declarat stare de urgenta sanitara pentru trei luni din cauza numarului mare de imbolnaviri cu coronavirus. Numarul zilnic al infectarilor a depasit deja pragul de 1.000 in aceasta tara cu 1,9 milioane de locuitori. Grav este ca rata de vaccinare anti-Covid in Letonia ramane una dintre cele…