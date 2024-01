Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor nu a primit in ultimele 2 3 saptamani cereri din partea transportatorilor pentru discutii sau consultari, iar a incepe direct cu actiuni de tipul acesta este cel putin ciudat, a declarat, vineri seara, ministrul de resort, Sorin Grindeanu, conform Agerpres.roA fost o intalnire…

- Protestele transportatorilor continua și in a doua zi, cu sute de camioane din intreaga țara care au pornit catre București. O delegație a transportatorilor s-a prezentat la Palatul Victoria, in speranța ca discuțiile cu autoritațile vor duce la soluționarea problemelor semnalate. Președintele Federației…

- ”Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a discutat, in aceasta dimineata, la sediul MTI, cu reprezentantii Confederatiilor si Asociatiilor relevante de transportatori. Astfel, impreuna cu cei de la COTAR, Asociatia Patronala a Transportatorilor Europa 2002- APTE 2002 si APULUM…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Tulcea, ca Romania va asigura tranzitul a cel putin 4 milioane tone de cereale lunar dinspre Ucraina, lucru posibil si prin implementarea proiectului PRIMUS dedicat navigatiei pe timp de noapte pe Canalul Sulina. „De astazi navigatia pe…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca spitalele CFR vor fi transferate, dupa caz, la autoritati sau alte structuri, cum ar fi universitati de profil. „Nu desfiinteaza nimeni nimic”, a subliniat el. „Asa cum stiti, in coordonarea Ministerului Transporturilor se afla 15 spitale. Au…

- In topul celor mai vizibili ministrii – Ciolacu, Bolos, Grindeanu si Rafila se afla pe primele patru pozitii. Ministrii Marcel Bolos, Sorin Grindeanu si Alexandru Rafila sunt pe primele locuri in topul vizibilitatii in luna septembrie, iar ministrii Angel Tilvar si Ligia Deca urca spectaculos de pe…

