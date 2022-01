Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o saptamana in care s-a pregatit la Merei si pe stadionul din Crang, lotul FC Buzau va efectua cantonamentul de iarna tot pe plan local. Incepand de astazi, pana pe 28 ianuarie, elevii lui Cristi Pustai se vor muta la Ramnicu Sarat, acolo unde vor avea la dispozitie doua terenuri de joc. In acelasi…

- Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, scrie, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca CNAIR a lansat zilele trecute licitatia pentru concesionarea a 24 de parcari moderne pe mai multe autostrazi din Romania, la care a lucrat inca din vara.

- Autostrada Buzau - Focșani are o lungime de 82.4 kilometri. Incepe in dreptul Municipiului Buzau și se termina in dreptul Municipiului Focșani, și este imparțita in 4 loturi. Primul tronson, Buzau - Vadu Pasii, are o lungime de 4.6 kilometri, iar cel de-al doilea, Vadu Pasii - Ramnicu Sarat se intinde…

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV), Valeriu Gheorghita, a transmis un mesaj, luni, la un an de la inceputul campaniei de imunizare, in care subliniaza ca doar prin empatie, onestitate si dialog se pot combate dezinformarea si neincrederea.…

- Primii kilometri din Drumul Expres Craiova-Pitești se deschid in 2022. Cat masoara tronsonul. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat joi, 16 decembrie, ca primii 40 de km din Drumul Expres Craiova-Pitești vor fi deschiși in primul semestru din 2022. ”Am fost astazi in inspectie pe santierul Drumului…

- ”Am fost astazi in inspectie pe santierul Drumului Expres Craiova-Pitesti. Pe tronsoanele 2 si 3 lucrarile sunt in grafic. Lotul 4 este in proiectare. Anul viitor, in primul semestru, se deschid primii 40 de km, care vor scoate in sfarsit traficul de tranzit din orasele Bals si Slatina”, a scris, joi…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, deschiderea circulației pe autostrada Targu Mures-Ungheni. Potrivit Companiei Naționale pentru Autostrazi și Infrastructura Rutiera (CNAIR), lotul de autostrada a fost deschis circulației luni, la ora 14.00. “Astazi se deschide circulatia…