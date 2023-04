„Pas important pentru reabilitarea a peste 100 km de cale ferata pe tronsonul Craiova- Drobeta Turnu Severin-Caransebes! CFR SA a transmis astazi, in SEAP, spre validare documentatiile pentru contractele de proiectare si executie a lucrarilor de reabilitare a ultimelor 3 Loturi ale acestui tronson, cu o valoare totala de 4,25 miliarde de lei (fara TVA)”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri pe Facebook. El a oferit detalii si despre loturile in cauza. „Lotul 4 (Drobeta Turnu Severin- Baile Herculane) are o lungime de 41,61 km si o valoare de 1,46 miliarde de lei (fara TVA): proiectarea va dura…