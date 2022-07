Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 12.353 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, a anunțat, marți, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Sunt cu 7.398 de infectari mai multe fața de ziua anterioara. 2.502 dintre cazurile noi de infectare din ultimele 24 de ore sunt ale unor pacienți…

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a dat joi asigurari ca pensiile speciale vor fi impozitate. De asemenea, el susține ca sistemul de pensii din Romania nu se apropie de colaps. Adrian Caciu a declarat ca atunci cand analiza privind pensiile speciale va fi finalizata, ea „va fi prezentata coalitiei…

- Ministrul roman al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca nu va fi un drum expres, asa cum s-a intentionat in trecut, ci o autostrada. ”Stiu ca in 2016 a mai fost o tentativa de a se semna un memorandum, in acea perioada am fost presedinte de Consiliu Judetean si a fost o sedinta de guvern…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anuntat ca angajatorii din mediul privat pot majora salariile cu 200 de lei, iar aceasta crestere nu va fi taxata de catre stat, scrie news.ro . Marius Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca urmeaza majorarea angajatilor din mediul privat. „Este o masura…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jan Kees Martijn, va vizita Bucurestiul, in perioada 30 mai – 10 iunie, pentru analiza anuala a economiei romanesti, cunoscuta sub denumirea de Consultare pe Articolul IV, a anuntat, miercuri, reprezentantul regional…

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus vineri, 20 mai, dupa ce a vizitat șantierul de la Braila, ca podul suspendat peste Dunare va fi dat in circulatie in decembrie, la aproape 5 ani de la demararea proiectului și dupa 4 ani de lucrari. „Eu sunt optimist. Asa cum ne-au anuntat si…

- Ministrul PSD al transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat luni, 9 mai, ca CNAIR a transmis, pentru validare, la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP), documentatia pentru etapa a 2-a a licitatiei Tronsonului Poarta Salajului – Zalau – Nusfalau, care include si Tunelul Meses, cu o lungime…

- Vremea in Romania și in București va fi schimbatoare pana miercuri, dar joi și vineri temperaturile vor atinge valori de 30 de grade Celsius, potrivit informațiilor comunicate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), duminica, 8 mai, la solicitarea Libertatea. „La nivel național, incepem saptamana…