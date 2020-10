Partidul Social Democrat face un nou apel catre Guvern, respectiv catre ministrul Finantelor, Florin Citu, sa puna bugetul pe anul viitor in transparenta publica, a declarat joi prim-vicepresedintele partidului, Sorin Grindeanu. "Facem un apel catre Guvern de a pune - ca se pare ca n-au inteles - in transparenta publica, in transparentizare bugetul. (...) Am inteles tactica domnului Citu de a se face ca nu intelege ce spunem. Nu am spus sa-l trimita spre Parlament sa fie votat si asa mai departe. Am spus ca vrem sa intre in procesul de transparentizare publica. Sa se uite ce s-a intamplat in 2016,…