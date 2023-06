Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul bacauan Dorinel Umbrarescu a mobilizat 800 de muncitori și 300 de utilaje pe tronsoanele 3 și 4 ale Drumului Expres Craiova – Pitești (DEx12), a informat miercuri Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Cele doua tronsoane au termen oficial de finalizare a…

- Astazi, in prezența vicepremierului Sorin Grindeanu, ministrul al Transporturilor, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, și primarul comunei Vernești, Daniel Nastase, au semnat cu directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, joi, ca plata taxei pentru trecerea podului de la Fetesti este in continuare obligatorie, iar momentul in care se va renunta la aceasta va fi anuntat din timp. Reactia companiei a venit dupa ce ministrul Transporturilor,…

- Deși ministrul Transporturilor a declarat, ieri, ca se are in vedere suspendarea taxei de pod de la Fetești, azi, CNAIR vine și spune ca NU. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va comunica public momentul si perioada in care achitarea taxei de pod de la Fetesti va fi…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va comunica public momentul si perioada in care achitarea taxei de pod de la Fetesti va fi suspendata, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.Institutia a venit cu aceasta precizare dupa ce ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…

- Stadiul fizic al lucrarilor la Drumul Expres Braila – Galați a crescut la 57%, dupa ce multe luni stagnase la 30%. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prezentat miercuri imagini noi de pe șoseaua de aproape 11 kilometri construita de firmele lui Dorinel Umbrarescu.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , a anuntat ca s-a ajuns un punct comun in privinta traseului pentru autostrada Ploiesti-Brasov , iar scenariile „science-fiction” ale unor proiectanți au fost corelate cu realitatea și prețul este cu mult sub jumatate, fața de estimarile inițiale. Proiectul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu , anunța ca Podul de la Braila va fi inaugurat in jurul datei de 27 iunie pe varianta Macin, urmand ca varianta Jijila sa fie gata pana la sfarsitul anului. Seful de la Transporturi a precizat ca i-a transmis constructorului italian – Webuild…