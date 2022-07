Stiri pe aceeasi tema

- „Eu cred ca cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare – eu i-am rugat pe colegii de la CNAIR sa se intample acest lucru joi sau vineri – sa semnam si cel mai mare contract pe care l-a semnat vreodata CNAIR, si anume lotul 3 de la Autostrda Sibiu – Pitesti. (…) Ar fi prima traversare a Carpatilor intre…

- A fost emis Ordinul de Incepere pentru constructia sectiunii Zimbor-Poarta Salajului (Autostrada Transilvania)! De saptamana viitoare (25 iulie), constructorul roman poate incepe lucrarile pe cei 12,24 km ai acestei sectiuni”, scrie Grindeanu pe Facebook. Ministrul Transporturilor arata ca aceasta constructie…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca s-a emis Ordinul de Incepere pentru construirea primilor 28,35 de kilometri ai Autostradei A7, pe lotul Mizil – Pietroasele, din tronsonul Ploiești – Buzau, noteaza economica.net. Lucrarile ar urma sa inceapa pe 11 august 2022. 20 de luni, termenul-limita…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca au fost depuse șase oferte pentru proiectarea și execuția lucrarilor pentru secțiunile E și D din Lotul 2 al Autostrazii Lugoj – Deva, porțiune cu o lungime de 9,13 km. Este vorba de problematica porțiune cu „tunelurile de urși”. „In cadrul acestui…

- Al doilea contract de execuție pentru un lot din tronsonul Buzau-Mizil al autostrazii A7 a fost semnat joi, in prezența premierului Nicolae Ciuca și a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Este vorba despre Lotul 1 Ploiești (Dumbrava) – Mizil, cu o lungime de 21 km, care va fi realizat de compania…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu (PSD), a declarat joi, la Antena 3, ca administrarea podului care s-a prabușit in Neamț revine Consiliului Județean și „nu este responsabilitatea ministerului”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Marcel Boloș a transmis un mesaj de incurajare celor de la Ministerul Transporturilor in legatura cu cei 419 km de autostrada asumați prin PNRR. „Eu stiu ca Ministerul Transporturilor are o abordare pro-activa si, intr-adevar, au o misiune foarte grea, acest lucru este de departe limpede.…

- „In acest moment, stiti care sunt claim-urile pe care le-am gasit, dar care au ramas in acelasi cuantum de cand am venit ministru, la CNAIR? Valoarea. Aproape un miliard de euro, astazi, cand vorbim, si acum sase luni tot pe acolo. Daca am schimbat ceva, ca tot vorbeam despre schimbarile pe care le-am…