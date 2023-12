Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: ”Sectiunea de sud a Magistralei 6 de metrou a primit astazi Autorizatia de Construire. Asocierea in participatiune ALSIM ALARKO-MAKYOL, constructorul desemnat de catre METROREX S.A. pentru proiectarea si executia lucrarilor de structura de rezistenta pentru Lotul 1.1: 1 MAI – TOKYO, demareaza…

- Un document oficial al Parlamentului scoate in evidența o situație incredibila privind construirea centurii orașului Comarnic, prin care se demonstreaza, inca o data, ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, mai bifeaza o inaugurare electorala, fara sa aiba habar de realitate. Contre electorale…

- Pompierii militari bistrițeni au intervenit vineri seara in mai multe zone din județ, unde apele s-au revarsat, iar inundațiile au provocat dezastru in cale. Conform ISU Bistrița-Nasaud, pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei din localitatea Maieru, Valea Caselor (6 gospodarii) și…

- Primaria Cuza Voda a obtinut autorizatia de construire in vederea executarii lucrarilor pentru infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale in comuna. Durata de executie a lucrarilor este de 24 de luni, calculata de la data inceperii efective a lucrarilor iar valoarea totala a lucrarilor este…

- Doua persoane au fost grav ranite dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu un alt autoturism, pe DN 28, in zona Castelului de Apa din comuna Sabaoani, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres.La fata locului au intervenit pompieri din Neamt…

- Municipalitatea a emis autorizația de construire pentru reabilitarea celei mai vechi cladiri din Timișoara, Castelul Huniade. Documentația este necesara firmei contractate de Consiliul Județean Timiș pentru a demara lucrarile de revitalizare a imobilului.

- Consiliul Judetean (CJ) Prahova a anunțat ca lucrarile pentru realizarea Centurii Comarnic incep luni, termenul de finalizare a investitiei fiind noiembrie 2024. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va fi prezent, luni dupa-amiaza, la Comarnic, la demararea lucrarilor de constructie a Centurii…

- Lucrarile aferente obiectivului de investiții ”Construire baza sportiva tip 1 in localitatea Urseni”, comuna Mosnita Noua, continua. In acest moment se lucreaza la fațade, imprejmuirea terenului multifuncțional și zonele de acces. Baza sportiva va fi situata in Urseni str. Salcamilor nr.20 și va avea…