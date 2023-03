Stiri pe aceeasi tema

- A inceput licitația pentru cel mai mare contract de infrastructura feroviara finanțat prin Programul de Transport, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Este vorba de reabilitarea liniei de cale ferata Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș cu o lungime de 226 kilometri. Data limita…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in judetul Gorj. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la ora 00.55 in judetul Gorj. Acesta a avut magnitudinea 3,8 si s-a…

- UPDATE In ziua de 28 Februarie 2023, la ora 10:07:43 ora locala a Romaniei , s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 15km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 104km NV de Craiova, 107km SV de Sibiu, 139km V de Pitesti, 165km SE de Timisoara,…

- Un nou cutremur a avut loc, miercuri dimineața, in Oltenia, zona Gorj. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul cu mangnitudinea de 4,1 grade s-a produs la ora 8:25, la adancimea de 15 km. Cutremurul a avut loc la 104km SV de Sibiu, 108km NV de Craiova, 140km V de Pitesti,…

- Mai multe replici ale cutremurului cu magnitudinea 5,7 din judetul Gorj s-au inregistrat pe toata durata noptii de marti spre miercuri, majoritatea fiind de intensitate mica.Potrivit site-ului INFP, miercuri, in intervalul 00.25 – 05.28 s-au inregistrat 13 replici ale cutremurului din judetul Gorj.Cele…

- CARAȘ-SEVERIN – In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 15 km, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului! Cutremurul s-a produs la 102km SV de Sibiu, 107km NV de Craiova,…

- Grupul de firme roman UMB, aparținand bacauanului Dorinel Umbrarescu, are in execuție 440 de kilometri de autostrada și drum expres, dar in acest moment nu exista nicio ingrijorare asupra capacitații de execuție, a dat asigurari vineri, la Timișoara, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Din cei…

- Regiunea Vest are alocate, pe trei axe de finanțare din fonduri europene, peste 27 de miliarde de lei pentru investiții in domeniul feroviar, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la Timișoara. Deocamdata este destul de inaintat proiectul reabilitarii caii ferate dintre Caransebeș și…